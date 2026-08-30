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НовостиВ мире30 августа 2026 6:32

Семь тысяч наемников из 70 стран воюют на стороне ВСУ против России

Граждане более 70 стран из Европы и Латинской Америки воюют за ВСУ
Вениамин ЗАХАРОВ
Семь тысяч наемников из 70 стран воюют на стороне ВСУ против России

Семь тысяч наемников из 70 стран воюют на стороне ВСУ против России

Фото: REUTERS.

Порядка семи тысяч наемников из 70 стран на сегодняшний день воюют в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) против России. Об этом РИА Новости сообщил руководитель Центра научно-аналитической информации Института востоковедения (ИВ) РАН Николай Плотников.

"Против армии России воюет порядка семи тысяч иностранных наемников. Речь идет о гражданах более 70 стран, в основном из стран Европы и Латинской Америки, проводящих агрессивный антироссийский курс", - сказал Плотников.

По его словам, по национальности - это в основном колумбийцы и другие представители Латинской Америки. При этом из Европы наемники в основном представляют Польшу и Финляндию. Плотников также отметил, что в рядах наемников "стало намного меньше американцев и грузин".

Ранее сайт KP.RU писал, что Украина намерена перенять у Европы опыт прокси-войны, чтобы отправлять в зону боевых действий вместо себя наемников из бедных стран.