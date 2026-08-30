Семь тысяч наемников из 70 стран воюют на стороне ВСУ против России Фото: REUTERS.

Порядка семи тысяч наемников из 70 стран на сегодняшний день воюют в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) против России. Об этом РИА Новости сообщил руководитель Центра научно-аналитической информации Института востоковедения (ИВ) РАН Николай Плотников.

"Против армии России воюет порядка семи тысяч иностранных наемников. Речь идет о гражданах более 70 стран, в основном из стран Европы и Латинской Америки, проводящих агрессивный антироссийский курс", - сказал Плотников.

По его словам, по национальности - это в основном колумбийцы и другие представители Латинской Америки. При этом из Европы наемники в основном представляют Польшу и Финляндию. Плотников также отметил, что в рядах наемников "стало намного меньше американцев и грузин".

Ранее сайт KP.RU писал, что Украина намерена перенять у Европы опыт прокси-войны, чтобы отправлять в зону боевых действий вместо себя наемников из бедных стран.