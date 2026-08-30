Назван самый успешный ударный дрон из используемых в зоне СВО

В "Ушкуйнике" назвали "Князь Вандал" самым результативным БПЛА на спецоперации Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Оптоволоконный дрон "Князь Вандал Новгородский" (КВН), который применяется ВС России с 2024 года, является самым результативным дроном в зоне спецоперации. Об этом ТАСС заявил генеральный директор НПЦ "Ушкуйник" (Великий Новгород) Алексей Чадаев.

"Князь Вандал" на сегодняшний день является самым результативным аппаратом в рядах ВС РФ в категории массовых и относительно недорогих фронтовых ударников", - сказал Чадаев.

По его словам, это подтверждается данными статистики. Кроме того, отмечается, что с начала его применения с помощью такого беспилотника уничтожена бронетехника ВСУ на сумму, которая составляет десятки миллиардов долларов.

Ранее сайт KP.RU писал, что украинские дроны-перехватчики не способны эффективно противостоять российским беспилотникам. Украинские разработки отстают, в то время как российские дроны производятся серийно и постоянно совершенствуются.