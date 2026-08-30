Медведь напал на пенсионерку в Кузбассе, хищника застрелили полицейские Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

Медведь напал на пенсионерку в Кемеровской области и ранил женщину. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Инцидент произошел недалеко от садового товарищества у города Новокузнецка. Отмечается, что участковый уполномоченный полиции застрелил животное.

"В дежурную часть отдела МВД России "Новокузнецкий" из единой диспетчерской службы "112" поступило сообщение, что вблизи садоводческого некоммерческого товарищества на 68-летнюю жительницу Новокузнецка напал медведь", - отметили в ведомстве.

Также отмечается, что пенсионерка была госпитализирована с травмами руки. Кроме того, на место происшествия были направлены сотрудники полиции.

"В соответствии с законом "О полиции", полицейский принял решение о применении табельного оружия. В результате животное было обезврежено", - добавили в МВД.

Ранее сайт KP.RU писал, что в Министерстве природных ресурсов и экологии Республики Алтай приняли кардинальное решение после нападения медведя на туристку из Новосибирска. В ведомстве выдали дополнительные лицензии на добычу медведя.