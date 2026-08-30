ВС РФ освободили два села в Сумской области

ВС РФ освободили Великий Прикол и Садки в Сумской области Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Российские войска продолжают наступление в зоне специальной военной операции. За минувшие сутки подразделения ВС РФ освободили два населенных пункта в Сумской области — Великий Прикол и Садки, сообщило Министерство обороны РФ.

В Минобороны отметили, что освобождение этих сел стало результатом активных наступательных действий российских военных. Взятие населенных пунктов расширяет зону контроля ВС РФ на приграничных участках Сумской области и создает условия для дальнейшего продвижения на данном направлении.

В пятницу сообщалось, что за неделю Вооруженные силы (ВС) РФ освободили семь населенных пунктов в зоне СВО. Контроль был установлен над населенными пунктами Перше Травня и Писаревка в Сумской области. Также освобождены Анновка и Кучеров Яр в ДНР, поселок Шевченковское, Долинка и Неженка.