ВС РФ нанесли групповой удар по ВПК Украины Фото: Дмитрий СТЕШИН. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы (ВС) России нанесли групповой удар по предприятиям военной промышленности Украины, задействованным в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщило в воскресенье в мессенджере «Макс» Министерство обороны РФ.

«Вооруженные Силы Российской Федерации продолжали нанесение групповых ударов», — сообщили в оборонном ведомстве.

28 августа сообщалось, что в течение недели ВС России нанесли массированный и 12 групповых ударов по Украине.

В Минобороны России неоднократно отмечали, что удары наносятся высокоточным оружием исключительно по объектам военной и энергетической инфраструктуры Украины, а также по предприятиям ВПК, задействованным в интересах ВСУ. В ведомстве подчеркивали, что удары являются ответом на атаки украинских беспилотников на гражданскую инфраструктуру и топливно-энергетический комплекс России.