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НовостиПолитика30 августа 2026 7:30

ВС России поразили комбинат асбестоцементных изделий в Киеве

Российские войска нанесли удар по хранилищу взрывчатых веществ предприятия, производящего беспилотные летательные аппараты ВСУ, а также боеприпасы к ним
Вениамин ЗАХАРОВ
ВС России поразили комбинат асбестоцементных изделий в Киеве

ВС России поразили комбинат асбестоцементных изделий в Киеве

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) нанесли удар по промышленному предприятию комбината асбестоцементных изделий в Киеве. Об этом сообщает Минобороны России.

Как отметили в военном ведомстве, складские помещения предприятия использовались для хранения взрывчатых веществ предприятием инженерной компании ООО «Умные боеприпасы», которое производит беспилотные летательные аппараты, а также боеприпасы к ним.

Кроме того, российские войска нанесли групповой удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины.

Также сайт KP.RU писал, что Вооруженные силы РФ приступили к подготовке нанесения массированных ударов по объектам энергетики Украины. Решение приняли в ответ на продолжающиеся атаки киевского режима по гражданской инфраструктуре