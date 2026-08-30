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НовостиПолитика30 августа 2026 7:34

ВС РФ приступили к подготовке нанесения ударов по объектам энергетики Украины

Минобороны России объяснило подготовку нанесения массированных ударов по объектам энергетики Украины
Вениамин ЗАХАРОВ
ВС РФ приступили к подготовке нанесения ударов по объектам энергетики Украины

ВС РФ приступили к подготовке нанесения ударов по объектам энергетики Украины

Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) приступили к подготовке нанесения массированных ударов энергетическим объектам Украины. Об этом говорится в сообщении Минобороны России.

Как отметили в военном ведомстве, в соответствии с полученными указаниями такое решение было принято в ответ на атаки киевского режима по гражданской инфраструктуре, а также топливно-энергетическому комплексу РФ.

Также стало известно, что освободили населенные пункты Великий Прикол и Садки в Сумской области.

Сайт KP.RU также писал, что российские войска нанесли удар по промышленному предприятию комбината асбестоцементных изделий в Киеве. Складские помещения предприятия использовались для хранения взрывчатых веществ в интересах ВСУ.