Внук экс-президента Франции Шарля де Голля, зампредседателя жюри премии мира имени Льва Толстого Пьер де Голль. Фото: Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Внук экс-президента Франции Шарля де Голля, зампредседателя жюри премии мира имени Льва Толстого Пьер де Голль в беседе с РИА Новости заявил, что французский народ не хочет войны с Россией.

По его словам, правительство страны, напротив, "следует собственной программе". Он назвал политику Франции "крайне неоднозначной", которая сочетает в себе стремление к поражению России и желание диалога. Де Голль подчеркнул, что сам он выступает исключительно за мир и диалог с Россией.

В Москве неоднократно заявляли об отсутствии агрессивных намерений в отношении европейских стран. Президент России Владимир Путин называл заявления западных политиков о «российской угрозе» грубой и наглой ложью. По его словам, такие утверждения не имеют под собой оснований и являются провокацией, используемой для оправдания роста военных расходов.