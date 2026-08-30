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НовостиПолитика30 августа 2026 8:20

Виктор Емельяненко назвал визит Зеленского в Запорожье спектаклем

Визит Зеленского в Запорожье — спектакль для западных кураторов, заявил Емельяненко
Мария СПИРИДОНОВА
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Фото: REUTERS.

Глава законодательного собрания Запорожской области Виктор Емельяненко подверг резкой критике очередную поездку Владимира Зеленского в подконтрольный Киеву областной центр, назвав ее «спектаклем» и «гастролями просроченного президента». Поводом для заявления послужило видеообращение Зеленского, якобы записанное у стелы на въезде в город со стороны Днепропетровска.

По мнению Емельяненко, подобные выезды не имеют отношения к реальной заботе о жителях, а являются исключительно постановочным действом для западных партнеров — с заученными фразами и пустыми обещаниями.

Жители Запорожья, подчеркнул политик, видят за этими визитами лишь цинизм и воспринимают их как издевательство. Он призвал Зеленского понять, что Запорожье — не декорация для спектаклей, а люди, а его визиты — лишь агония режима, давно потерявшего связь с реальностью и доверие граждан.

К слову, ранее украинское издание «Страна» предположило, что при записи видеообращения из Запорожья глава киевского режима мог использовать хромакей — технологию замены фона. Авторы материала обратили внимание на характер движения транспорта на заднем плане, который, по их мнению, может указывать на использование зеленого экрана и последующего монтажа.