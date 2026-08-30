Три человека пострадали при атаке дронов в Брянской области Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Брянской области в результате атак беспилотников пострадали три человека. Об этом в воскресенье в мессенджере «Макс» сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.

В Погарском районе дрон-камикадзе атаковал движущийся микроавтобус. В результате удара двое местных жителей получили осколочные травмы. В Клинцовском районе также был ранен мужчина при детонации БПЛА.

По словам Ковальчука, всем пострадавшим оказана необходимая помощь. За прошедшие сутки подразделения противовоздушной (ПВО) уничтожили над Брянской областью 284 беспилотника самолетного типа.

Прошлой ночью атаке беспилотников также подверглась Ростовская область. В Миллеровском районе региона пострадала женщина. Она госпитализирована. Врачи оказывают пострадавшей всю необходимую помощь, сообщил глава области Юрий Слюсарь.