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НовостиПолитика30 августа 2026 9:03

ВСУ впервые потеряли канадский бронеавтомобиль Titan-S в зоне спецоперации

Минобороны РФ сообщило о ликвидации бронеавтомобиля Titan-S ВСУ
Вениамин ЗАХАРОВ
ВСУ впервые потеряли канадский бронеавтомобиль Titan-S в зоне спецоперации

ВСУ впервые потеряли канадский бронеавтомобиль Titan-S в зоне спецоперации

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) потеряли в течение суток бронеавтомобиль Titan-S канадского производства в зоне ответственности группировки "Запад". Об этом сообщает Минобороны России.

Ранее ведомство не сообщало о потере украинской армией этого бронеавтомобиля.

"Потери противника составили свыше 210 военнослужащих, бронетранспортер М1117 производства США, боевая бронированная машина "Казак", бронеавтомобиль Titan-S канадского производства и 20 автомобилей", - сообщили в военном ведомстве.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) приступили к подготовке нанесения массированных ударов по объектам энергетики Украины. Такое решение было принято в ответ на атаки киевского режима по гражданской инфраструктуре, а также топливно-энергетическому комплексу РФ.