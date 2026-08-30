Умер Владимир Снопов, известный петербургский художник

Художник Владимир Снопов. Фото: Санкт-Петербургский союз художников/MAX

Умер Владимир Снопов, художник, член Ленинградской организации Союза художников с 1974 года. Ему был 91 год. О скоропостижной кончине живописца в воскресенье сообщил Санкт-Петербургский союз художников.

Снопов ушел из жизни 26 августа. Причина смерти художника не раскрывается.

Владимир Андреевич родился в Ленинграде в 1934 году, его юность пришлась на годы войны и эвакуации. В 1960 году он окончил Академию художеств. Главные темы его творчества — труд и спорт. Среди знаковых работ — «Крановщица Люба Иванова» и «Мальчик с лыжами». Весной и летом 2026 года в галерее «Петербургский художник» прошла его первая и единственная прижизненная персональная выставка.

Ранее в возрасте 80 лет ушел из жизни советский и российский актер Сергей Максимов, сыгравший в сериале «Обратная сторона Луны». Он был известен под сценическим именем Макс Максимов. Артист скончался утром 29 августа. О причине смерти артиста не сообщается.