Умер Сергей Максимов, актёр сериала «Обратная сторона Луны»

Умер Сергей Максимов, советский и российский актёр, клоун и акробат. Фото: кадр из фильма «Обратная сторона Луны» (2012)

Умер Сергей Максимов, советский и российский актёр, клоун и акробат. Он был известен под сценическим именем Макс Максимов. Ему было 80 лет. Трагическое известие сообщила ТАСС вдова Сергея Максимова. Артист ушёл из жизни утром 29 августа.

Сергей Максимов родился 5 августа 1946 года в Москве, работал в Союзгосцирке, снимался в кино и сериалах, включая «Обратную сторону Луны», «Охотников за бриллиантами», «Третью мировую» и «Дельфина». Окончил режиссёрский факультет ГИТИСа.

Причины смерти не уточняются. О дате и месте прощания пока не сообщалось.

Ранее KP.RU писал, что на 104-м году жизни скончалась Ксения Архиповна Алферова, мать актрисы Ирины Алферовой и бабушка актрисы Ксении Алферовой. Ксения Архиповна родилась в 1922 году, в годы войны работала на оборонном заводе в Новосибирске, затем стала радисткой и участвовала в боях под Москвой. После войны получила юридическое образование и работала адвокатом.

Также KP.RU сообщал, что умер актёр Питер Каллен, известный как голос автобота Оптимуса Прайма во франшизе «Трансформеры». Он скончался 27 августа в возрасте 85 лет в своём доме в Лос-Анджелесе.