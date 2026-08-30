Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+23°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия30 августа 2026 9:35

Восемь человек пострадали в результате атак ВСУ в Запорожской области

Балицкий сообщил о количестве пострадавших при атаке ВСУ на Запорожскую область
Вениамин ЗАХАРОВ
Восемь человек пострадали в результате атак ВСУ в Запорожской области

Восемь человек пострадали в результате атак ВСУ в Запорожской области

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Восемь человек получили ранения за минувшие сутки от атак ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем канале в МАХ.

"За прошедшие сутки в Запорожской области зафиксированы очередные факты целенаправленных атак по мирным населенным пунктам и гражданским объектам. К сожалению, есть раненые", - написал Балицкий.

По его словам, три мужчины и две женщины пострадали в городе Васильевке. Еще три человека получили ранения в Каменско-Днепровском муниципальном округе, в селе Великая Белозерка, где подверглось атаке частное домовладение.

Как подчеркнул губернатор Запорожской области, пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, а все службы находятся в режиме повышенной готовности.

Ранее сайт KP.RU писал, что в субботу, 29 августа, украинские войска нанесли удар по торговому павильону в городе Васильевке. Среди пострадавших четыре человека.