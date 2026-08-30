Восемь человек пострадали в результате атак ВСУ в Запорожской области Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Восемь человек получили ранения за минувшие сутки от атак ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем канале в МАХ.

"За прошедшие сутки в Запорожской области зафиксированы очередные факты целенаправленных атак по мирным населенным пунктам и гражданским объектам. К сожалению, есть раненые", - написал Балицкий.

По его словам, три мужчины и две женщины пострадали в городе Васильевке. Еще три человека получили ранения в Каменско-Днепровском муниципальном округе, в селе Великая Белозерка, где подверглось атаке частное домовладение.

Как подчеркнул губернатор Запорожской области, пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, а все службы находятся в режиме повышенной готовности.

Ранее сайт KP.RU писал, что в субботу, 29 августа, украинские войска нанесли удар по торговому павильону в городе Васильевке. Среди пострадавших четыре человека.