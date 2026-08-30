Пиво по новому ГОСТу: что изменится в напитке с января 2027 года

Депутат Игошин: Новый ГОСТ на пиво ужесточит требования к составу Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

С 1 января 2027 года в России вступает в силу новый ГОСТ на пиво, который четко определяет состав напитка и расширяет сырьевую базу для его производства, сообщил ТАСС первый зампред комитета Госдумы по защите конкуренции Игорь Игошин.

По словам депутата, стандарт устанавливает, что пивом может называться только продукт с долей солода не менее 80%, несоложеных ингредиентов — не более 20%, из которых сахаросодержащие продукты — не более 2%. Добавленный спирт запрещен, разрешено лишь естественное брожение. В новом ГОСТе также расширена сырьевая база. Теперь в легальное поле включены ржаной, гречишный, овсяный и просяной солоды.

Если продукт не соответствует параметрам, он относится к пивным напиткам и не может маркироваться как пиво. Это, подчеркнул Игошин, упростит понимание требований как для производителей, так и для покупателей.

Новый ГОСТ Р 72295-2025 утвержден Росстандартом и заменит действующий с 2012 года национальный стандарт, распространяясь в том числе на безалкогольное пиво.

Ранее Росстандарт также утвердил новый национальный стандарт на лососевую зернистую икру — ГОСТ Р 72295-2025 «Икра лососевая зернистая баночная. Технические условия». Документ вступает в силу с 1 июня 2027 года. Новый ГОСТ вводит четкое разделение продукции на первый и второй сорта, устанавливая для каждого из них требования по органолептическим показателям — вкусу, цвету, консистенции и внешнему виду.