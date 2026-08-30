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НовостиПолитика30 августа 2026 9:49

Владимир Путин по телефону поздравил Александра Лукашенко с днем рождения

Президенты России и Белоруссии провели телефонный разговор
Вениамин ЗАХАРОВ
Владимир Путин по телефону поздравил Александра Лукашенко с днем рождения

Владимир Путин по телефону поздравил Александра Лукашенко с днем рождения

Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с белорусским лидером Александром Лукашенко и сердечно поздравил его с днем рождения. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Президент Российской Федерации Владимир Путин сердечно поздравил по телефону завершившего накануне рабочий визит в Москву президента Республики Беларусь Александра Лукашенко с днем рождения», - говорится в сообщении.

В своем поздравлении глава государства также заявил о намерении продолжать совместную работу по углублению российско-белорусского сотрудничества и развитию интеграционных процессов в Евразийском регионе.

Ранее сайт KP.RU писал, что на встрече в Ново-Огарево президент Белоруссии заявил: Минск готов совместно с Москвой преодолевать все трудности.