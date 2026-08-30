26 пострадавших в ДТП с автобусом на Ставрополье госпитализировали Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В результате ДТП с пассажирским автобусом в Ставропольском крае госпитализированы 26 человек, в том числе девять несовершеннолетних. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

По словам Кузнецова, в настоящий момент медики оказывают пациентам полный комплекс необходимых лечебных мероприятий.

Трагедия произошла в ночь на 30 августа на трассе «Кавказ». По предварительным данным, водитель автобуса, следовавшего по маршруту Грузия – Москва, не справился с управлением. Он не рассчитал дистанцию до двигавшегося впереди грузовика КамАЗ и допустил столкновение. От сильного удара автобус вылетел в кювет.

Жертвами аварии стали шесть человек, пятеро из которых скончались на месте происшествия, еще один — позже в реанимации. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.