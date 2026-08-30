Число погибших в ДТП с автобусом на Ставрополье выросло до шести Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Число жертв ДТП с участием пассажирского автобуса на Ставрополье увеличилось до шести человек. Один из пострадавших скончался в реанимации, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось о пяти погибших в результате ДТП.

Авария произошла в ночь на 30 августа на федеральной трассе «Кавказ» в районе поселка Иноземцево под Железноводском. По предварительным данным, водитель рейсового автобуса Setra, следовавшего по маршруту Грузия — Москва, превысил скорость и не выдержал дистанцию до двигавшегося впереди КамАЗа, в результате чего столкнулся с грузовым автомобилем. После удара автобус съехал в кювет.

Предположительно, на момент аварии в автобусе находились 43 человека. По последним данным, госпитализированы 28 пассажиров, в том числе 10 детей.

25 августа в Москве, в районе деревни Пыхтино, произошла авария, в результате которой погибли два человека.