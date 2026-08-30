В День шахтёра ВСУ атаковали шахту в ЛНР, погибла женщина

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В День шахтёра Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали законсервированную шахту «Дуванная» в Краснодонском округе ЛНР, сообщил в мессенджере «Макс» глава республики Леонид Пасечник. В результате удара погибла сотрудница предприятия.

Пасечник выразил соболезнования родным погибшей и назвал атаку циничным ударом, совершенным в профессиональный праздник шахтёров. Он подчеркнул, что день и место удара выбраны не случайно, и обвинил киевский режим в демонстрации «лица государства-террориста».

Всего за прошедшие сутки по ударами ВСУ оказались восемь муниципалитетов. В результате повреждены автомобили, частные дома, промышленная и коммунальная инфраструктура. Также пострадали мирные жители. Все пострадавшие получили медицинскую помощь, уточнил Пасечник.

В воскресенье губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале сообщил, что в результате атак ВСУ за минувшие сутки пострадали восемь мирных жителей. По его словам, украинские войска наносят целенаправленные удары по мирным населенным пунктам и гражданским объектам региона.