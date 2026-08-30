Песков: Киев получает адекватный ответ на свои удары по мирным секторам РФ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Киевский получает более чем адекватный ответ на свои удары по мирным секторам экономики России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.

«Неделю тому назад было заявление президента о том, что сейчас, когда киевский режим идет по пути эскалации, они получают адекватный ответ. Даже более чем адекватно, и у меня нет сомнений, что так и будет происходить», - сказал Песков.

По словам представителя Кремля, эффект от ударов Вооруженных сил Российской Федерации по военной инфраструктуре Украины заметен невооруженным взглядом. Он также отметил, что российские войска наносят системные удары по военной инфраструктуре Украины.

Ранее Песков заявил, что Европе нужен «внешний враг» в лице России, чтобы оправдать рост оборонных расходов и собирать больше налогов с населения.