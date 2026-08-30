Песков: Киев осознает поражение и перешел к террору против экономики РФ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Киев не имеет возможность препятствовать своему неминуемому поражению и перешел к террору против секторов экономики и мирных жителей. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.

«Не имея возможности воспрепятствовать поражению, даже имея за собой помощь стран НАТО, киевский режим пускается на террористические действия в отношении мирной инфраструктуры, в отношении мирных секторов экономики», - указал Песков.

Как отметил представитель Кремля, поражение Украины приближается каждый день, и в Киеве это прекрасно понимают.

По словам Пескова, киевский режим получает даже более чем адекватный ответ на свои удары по мирным секторам экономики Российской Федерации. Он подчеркнул, что ВС РФ наносят системные удары по военной инфраструктуре Украины.