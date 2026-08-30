Россиянин застрял в Египте на год и заразился неизвестной болезнью Фото: Виктория МИНАЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Российская семья застряла в Египте, глава семейства заразился неизвестной болезнью. Об сообщает Telegram-канал SHOT.

IT-специалист Михаил приехал отдыхать в Хургаду с женой и детьми. Однако на протяжении года семья не может вернуться на родину. По словам 30-летнего россиянина, первым симптомом его заболевания стало отсутствие пота.

В связи с местным климатом это привело к ежедневным предобморочным состояниям, а также увеличению пульса до 200 ударов в минуту. Позднее у него появилась кишечная инфекция и обезвоживание.

Семья потратила все сбережения на обследования в Каире, однако врачи так и не смогли правильно поставить диагноз. Мужчине приходится обливаться водой и не выходить на улицу. Семья просрочила визы почти на год и должна заплатить штраф, чтобы улететь в Россию для продолжения лечения.

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