МИД: Африканский корпус МО РФ помог защитить суверенитет Нигера. Фото: Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Атаки антиправительственных сил в Нигере были отбиты при содействии военных Африканского корпуса Минобороны России. Об этом сообщили в МИД РФ.

В заявлении отмечается, что в Москве выражают солидарность с народом Нигера в связи с атаками на государственные объекты в Ниамее, которые были предприняты антиправительственными силами в субботу, 29 августа.

"Эти нападения были отбиты национальными войсками при содействии военнослужащих Африканского корпуса Минобороны России", - говорится в заявлении.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что на данный момент ситуация в Нигере находится под контролем законных властей во главе с президентом Абдурахманом Чиани.

Ранее сайт KP.RU писал, что Россия продолжит поддерживать Нигер в борьбе с экстремистскими группировками. Кроме того, министр иностранных дел России Сергей Лавров поддержал курс властей Нигера на укрепление безопасности и устойчивое развитие страны.