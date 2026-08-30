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НовостиПолитика30 августа 2026 11:21

Ферлингер назвал итоги референдума в Исландии по ЕС победой России

52,5% исландцев выступили против вступления в Евросоюз
Мария СПИРИДОНОВА
Президент РФ Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Исландцы на референдуме проголосовали против возобновления переговоров о вступлении страны в Евросоюз. Согласно итогам референдума, 52,5% избирателей высказались против, 47,5% — за. Всего против проголосовало более 99 тысяч человек.

Предварительные итоги голосования, по данным телерадиокомпании RUV, стали неожиданностью для многих наблюдателей. Председатель австрийской неправительственной организации «Европейский комитет по расширению НАТО» Гюнтер Ферлингер назвал результат референдума «триумфом России». В соцсети X он написал, что президент России Владимир Путин «вновь нас победил».

Издание Euractiv ранее назвало отказ Рейкьявика от возобновления переговоров о вступлении в ЕС серьезным ударом по планам Брюсселя расширить объединение на север.