Euractiv: Исландия ударила по мечтам Евросоюза о расширении на север Фото: REUTERS.

Отказ Исландии от возобновления переговоров о вступлении в Евросоюз стал серьезным ударом по планам Брюсселя расширить объединение на север. Об этом пишет портал Euractiv по итогам прошедшего в стране референдума.

Издание отмечает, что европейские власти активно поддерживали сторонников возвращения Рейкьявика к переговорам с ЕС. Особенно заметную роль перед голосованием играла еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос. Она утверждала, что переговорный процесс может занять всего один-два года, а уже в 2028 году Исландия сможет присоединиться к объединению.

«Это стало серьезным ударом по мечтам Брюсселя о расширении блока (на север – прим.ред.)», — говорится в публикации.

Сторонники европейской интеграции убеждали жителей страны, что сближение с ЕС позволит в перспективе присоединиться к еврозоне и снизить инфляцию. При этом само членство в Евросоюзе не означает автоматического перехода на единую европейскую валюту.

Противники возобновления переговоров делали упор на риски для национального суверенитета и рыбной отрасли. В итоге именно их аргументы получили большую поддержку избирателей.

Тем временем ЕК готовит масштабную реформу политики расширения Евросоюза. Предложения планируют представить в сентябре. Среди возможных изменений — переход от принципа единогласия к квалифицированному большинству при решении вопросов о приеме новых государств.

При этом Франция, Германия и Нидерланды ранее выступили против форсированного расширения ЕС. В ряде европейских столиц опасаются, что ускоренный прием новых членов способен создать дополнительные внутренние риски для объединения.