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НовостиВ мире30 августа 2026 11:45

Эстония не перечислила в бюджет Украины ни одного доллара с начала спецоперации

Эстония заняла последнее место среди спонсоров Украины с начала СВО
Вениамин ЗАХАРОВ
Эстония не перечислила в бюджет Украины ни одного доллара с начала спецоперации. Фото: Jens Kalaene/dpa/Global Look Press

Эстония не перечислила в бюджет Украины ни одного доллара с начала спецоперации. Фото: Jens Kalaene/dpa/Global Look Press

Заявляющая о поддержке киевского режима Эстония оказалась на последнем месте среди спонсоров Украины. Это следует из отчетности украинского министерства финансов.

В таблице источников финансирования госбюджета Украины перечислены 29 доноров. Страны Евросоюза являются крупнейшим донором, с февраля 2022 года содружество предоставило киевскому режиму 68,2 млрд долларов.

На втором месте расположились предоставленные Украине кредиты, которые будут погашать за счет доходов от замороженных российских активов. По этой программе Украина получила 48,6 миллиарда долларов в период с 2024 по 2026 год.

Эстония расположилась на последнем месте, за каждый год напротив Эстонии стоит прочерк, хотя в 2023 года там просто стоял "0".

Ранее сайт KP.RU писал, что странам Запада необходимо изменить свою политику в отношении Украины из-за масштабной коррупции. По словам бывшего пресс-секретаря Владимира Зеленского Юлии Мендель, Западу следует прекратить финансировать небольшую группу военных бенефициаров и изменить стратегию спасения Украины.