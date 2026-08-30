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НовостиПолитика30 августа 2026 12:27

Песков не исключил, что мог бы приобрести новый автомобиль Volga

Представитель Кремля ответил на вопрос о возможном приобретении автомобиля Volga
Вениамин ЗАХАРОВ
Песков не исключил, что мог бы приобрести новый автомобиль Volga

Песков не исключил, что мог бы приобрести новый автомобиль Volga

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков не исключил, что мог бы приобрести новый автомобиль VOLGA. Об этом она заявил журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.

Журналист задал представителю Кремля вопрос, приобрел бы он себе такую машину, на что Песков ответил: «Не знаю, надо пробовать».

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин в рамках рабочего визита в Нижний Новгород посетил в нижегородском автомобилестроительном кластере завод, производящий автомобили VOLGA.

Как писал сайт KP.RU, в конце января прошлого года Владимир Путин совершил рабочую поездку в Самарскую область. После приземления в аэропорту Самары Владимир Путин сразу же отправился в Тольятти, на завод «АвтоВАЗ».