Шесть человек погибли в результате ЧП с катамараном у Северного Кипра Фото: Shutterstock.

Не менее шести человек погибли в результате происшествия с катамараном у побережья Северного Кипра. На данный момент спасены 172 человека. Об этом сообщил телеканал телеканал TRT Haber со ссылкой на премьер-министра непризнанной Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК) Унала Устеля.

«В результате происшествия с судном, на борту которого находилось 267 человек, спасены 172 человека, 6 человек погибли, поисково-спасательные операции продолжаются», - сказал он.

Ранее появилась информация, что турко-кипрским властям удалось связаться со 159 из 258 человек, находившихся на борту.

Сайт KP.RU писал, что у побережья Турецкой республики Северного Кипра потерпел крушение пассажирский паром с 279 людьми на борту. Инцидент произошел рано утром в воскресенье, 30 августа.