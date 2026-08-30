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НовостиВ мире30 августа 2026 12:45

До девяти увеличилось число пропавших после паводка в Непале россиян

Увеличилось число пропавших россиян после паводка в Непале
Вениамин ЗАХАРОВ
26 августа на границе Непала и Тибетского автономного района Китая произошло наводнение

26 августа на границе Непала и Тибетского автономного района Китая произошло наводнение

Фото: REUTERS.

Число пропавших после паводка в Непале россиян увеличилось с 8 до 9. Об этом ТАСС сообщила ТАСС советник-посланник посольства РФ в Катманду Ринчен Ракшаев.

«На сегодняшний день пропавшими без вести числятся по крайней мере девять российских граждан», - сказал он.

Напомним, 26 августа на границе Непала и Тибетского автономного района Китая произошло наводнение. Катастрофа, затронувшая, в частности, горный район Расува, была вызвана обрушением ледника в Гималаях.

По последним данным, число жертв разрушительного наводнения в Непале увеличилось до 734 человек. Как сообщили в управлении по ликвидации бедствий страны, более 670 человек погибли в Непале и по меньшей мере 16 - в Китае. Кроме того, около 3000 человек, включая иностранцев, до сих пор числятся пропавшими без вести.