TRT Haber: 237 человек спасены с затонувшего у Северного Кипра судна. Фото: IMAGO/Gabriele Hanke/www.imago-images.de/Global Look Press

237 человек удалось спасти с катамарана, затонувшего у берегов Северного Кипра. Об этом сообщил премьер-министр непризнанной Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК) Унал Устель, его слова приводит телеканал TRT Haber.

«К настоящему времени спасены 237 человек. Погибли семь человек. Поиски 23 продолжаются», - говорится в сообщении источника.

Ранее Устель заявил, что не менее шести человек погибли в результате происшествия с катамараном у побережья Северного Кипра. Уточняется, что на данный момент спасены уже 172 пассажира. По словам премьер-министра ТРСК, на борту затонувшего катамарана находилось 267 человек.

Поисково-спасательные операции в регионе продолжаются. Напомним, что инцидент произошел рано утром в воскресенье, 30 августа.