Данных о туристах из России, которые могли находиться на затонувшем у берегов Северного Кипра пароме, нет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Ассоциации туроператоров России (АТОР).
«Туроператоры-члены АТОР не располагают информацией о нахождении их клиентов на пароме, с которым произошел инцидент около города Кирения», - говорится в сообщении.
Как уточнили в АТОР, среди крупных и средних туристических компаний на рынке нет пакетных туров на Северный Кипр. Посещающие республику россияне, как правило, делают это самостоятельно и пользуются не паромами, а услугами авиакомпаний.
Ранее KP.RU сообщал, что у побережья Северного Кипра потерпел крушение пассажирский катамаран. В результате ЧП погибли не менее шести человек, 172 пассажира были спасены.
Паром с пассажирами на борту перевернулся у берегов Северного Кипра. Спасены 237 человек, семь погибли, ещё 23 числятся пропавшими без вести. Судно затонуло на глубине 514 метров.