АТОР: данных о туристах из России на затонувшем у Северного Кипра судне нет. Фото: IMAGO/Gabriele Hanke/www.imago-images.de/Global Look Press

Данных о туристах из России, которые могли находиться на затонувшем у берегов Северного Кипра пароме, нет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Туроператоры-члены АТОР не располагают информацией о нахождении их клиентов на пароме, с которым произошел инцидент около города Кирения», - говорится в сообщении.

Как уточнили в АТОР, среди крупных и средних туристических компаний на рынке нет пакетных туров на Северный Кипр. Посещающие республику россияне, как правило, делают это самостоятельно и пользуются не паромами, а услугами авиакомпаний.

Ранее KP.RU сообщал, что у побережья Северного Кипра потерпел крушение пассажирский катамаран. В результате ЧП погибли не менее шести человек, 172 пассажира были спасены.