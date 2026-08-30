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НовостиВ мире30 августа 2026 14:02

АТОР: данных о туристах из России на затонувшем у Северного Кипра судне нетвидео

Туроператоры не знают, находились ли российские туристы на потерпевшем крушение около города Кирения пароме
Мария МАМАЕВА
АТОР: данных о туристах из России на затонувшем у Северного Кипра судне нет. Фото: IMAGO/Gabriele Hanke/www.imago-images.de/Global Look Press

АТОР: данных о туристах из России на затонувшем у Северного Кипра судне нет. Фото: IMAGO/Gabriele Hanke/www.imago-images.de/Global Look Press

Данных о туристах из России, которые могли находиться на затонувшем у берегов Северного Кипра пароме, нет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Туроператоры-члены АТОР не располагают информацией о нахождении их клиентов на пароме, с которым произошел инцидент около города Кирения», - говорится в сообщении.

Как уточнили в АТОР, среди крупных и средних туристических компаний на рынке нет пакетных туров на Северный Кипр. Посещающие республику россияне, как правило, делают это самостоятельно и пользуются не паромами, а услугами авиакомпаний.

Ранее KP.RU сообщал, что у побережья Северного Кипра потерпел крушение пассажирский катамаран. В результате ЧП погибли не менее шести человек, 172 пассажира были спасены.

Паром с сотнями людей на борту затонул у берегов Кипра

Паром с пассажирами на борту перевернулся у берегов Северного Кипра. Спасены 237 человек, семь погибли, ещё 23 числятся пропавшими без вести. Судно затонуло на глубине 514 метров.