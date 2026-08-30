Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+18°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия30 августа 2026 15:57

Сортировочный центр и хаб Ozon попали под атаку ВСУ в Белгороде

Объекты компании Ozon в Белгороде попали под атаку ВСУ, есть пострадавшие
Мария МАМАЕВА
B результате атаки есть пострадавшие

B результате атаки есть пострадавшие

Фото: REUTERS.

Сортировочный центр и хаб маркетплейса Ozon попали под атаку Вооруженных сил Украины в Белгороде. Об этом сообщают в пресс-службе компании.

«Пока не доставляем и не принимаем заказы клиентов, не принимаем товары от продавцов в Белгороде и области», - говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате атаки есть пострадавшие. Работники центра были эвакуированы, на объекте локализован пожар, начавшийся после ударов.

Ранее KP.RU сообщал, что Белгород подвергся атаке ВСУ вечером в воскресенье, 30 августа.