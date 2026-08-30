Песков: Путин может переговорить с Гутерришем «на ногах» на полях ШОС

Всего у российского лидера в Киргизии запланированы девять двусторонних встреч Фото: REUTERS.

У президента России Владимира Путина нет в планах отдельной встречи c генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем на саммите ШОС. Такую информацию журналистам озвучил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Отдельной двусторонки у нас не запланировано», — сказал представитель Кремля.

Он уточнил, что не исключено, что лидер РФ переговорит с генсеком ООН на ногах. Каждая встреча из запланированных на полях саммита важна для России, добавил Песков.

Сайт KP.RU писал, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш примет участие в предстоящем саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который пройдет в Бишкеке.

Также сообщалось, что президент РФ Владимир Путин 31 августа встретится с председателем КНР Си Цзиньпином в рамках саммита ШОС в Бишкеке. Всего у российского лидера в Киргизии запланированы девять двусторонних встреч, в том числе с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, иранским коллегой Масудом Пезешкианом и другими лидерами.