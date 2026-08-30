Посольство: граждан России среди погибших при ЧП с паромом у Северного Кипра нет. Фото: Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

Граждан России среди погибших в результате крушения парома у берегов Северного Кипра нет. Об этом сообщает посольство РФ в Никосии, передает РИА Новости.

«По данным северо-кипрского МИД, данных о том, что среди жертв были граждане России, нет», - говорится в заявлении дипмиссии.

Как уточнили в посольстве, среди пострадавших обратившихся за медицинской помощью после инцидента, также нет россиян.

Ранее KP.RU сообщал, что потерпевший крушение у берегов Кипра паром полностью затонул на глубине 514 метров. Напомним, что крушение произошло рано утром в воскресенье, 30 августа, после выхода судна из порта Кирении.

Паром, на борту которого находились 279 людей, перевернулся и начал тонуть. В результате инцидента погибли семь человек, еще 237 удалось спасти. Поиски еще 23 пассажиров продолжаются.