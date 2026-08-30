DHA: атакованный ВСУ российский сухогруз сел на мель в пригороде Стамбула Фото: REUTERS.

Атакованный ВСУ у Новороссийска российский сухогруз «Омский-107» сел на мель на побережье Черного моря в пригороде Стамбула. Об этом сообщает агентство DHA.

Согласно источнику, судно получило повреждения в результате атаки киевского режима. Экипаж был вынужден покинуть сухогруз на спасательных шлюпках после нападения. После этого корабль некоторое время дрейфовал в море.

В район, где затонул сухогруз, были направлены команды береговой охраны. Официальный заявлений в связи с инцидентом со стороны морских властей Турции пока не было.

Ранее KP.RU сообщал, что в районе Туапсе удару ВСУ подвергся корабль Lider Bordo Mavi. Под атаку попало и судно Lider Kocatepe, которое шло на помощь первому. В связи с этим в МИД Турции был вызван посол Украину в Анкаре.