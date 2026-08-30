"Не хочу играть в "ура-патриотизм": Настя Каменских высказалась против отмены русского языка на Украине

Певица Настя Каменских раскритиковала дискриминацию русского языка на Украине Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Украинская исполнительница Настя Каменских высказалась в соцсетях о ярой дискриминации русского языка в стране. Она напомнила, что всю жизнь провела "в русскоязычном Киеве". Певица считает, что каждый сам определяет, на каком языке ему разговаривать. Своими мыслями Настя Каменских поделилась в видеообращении.

Исполнительница сравнила дискриминацию людей по языковому признаку с буллингом за цвет кожи. Она заявила, что будет вести соцсети и говорить на русском.

"Я больше не поддерживаю то, что происходит на Украине, и не хочу играть в "ура-патриотизм", ходить в вышиваночке и говорить про "мощных, несгибаемых людей", - подчеркнула Настя Каменских.

На сайте офиса президента Украины днем ранее зарегистрировали петицию с требованием лишить рэпера Алексея Потапенко (Потапа) звания заслуженного артиста страны. Авторы инициативы обвиняют его в поддержке распространения русского языка на Украине.