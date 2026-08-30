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НовостиОбщество30 августа 2026 20:32

"Не хочу играть в "ура-патриотизм": Настя Каменских высказалась против отмены русского языка на Украине

Певица Настя Каменских раскритиковала дискриминацию русского языка на Украине
Алина КОЧНЕВА
Певица Настя Каменских раскритиковала дискриминацию русского языка на Украине

Певица Настя Каменских раскритиковала дискриминацию русского языка на Украине

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Украинская исполнительница Настя Каменских высказалась в соцсетях о ярой дискриминации русского языка в стране. Она напомнила, что всю жизнь провела "в русскоязычном Киеве". Певица считает, что каждый сам определяет, на каком языке ему разговаривать. Своими мыслями Настя Каменских поделилась в видеообращении.

Исполнительница сравнила дискриминацию людей по языковому признаку с буллингом за цвет кожи. Она заявила, что будет вести соцсети и говорить на русском.

"Я больше не поддерживаю то, что происходит на Украине, и не хочу играть в "ура-патриотизм", ходить в вышиваночке и говорить про "мощных, несгибаемых людей", - подчеркнула Настя Каменских.

На сайте офиса президента Украины днем ранее зарегистрировали петицию с требованием лишить рэпера Алексея Потапенко (Потапа) звания заслуженного артиста страны. Авторы инициативы обвиняют его в поддержке распространения русского языка на Украине.