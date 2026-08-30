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НовостиПолитика30 августа 2026 20:43

КСИР жаждет отмщения: Иран ответит США на гибель жителей после удара по острову Ларак

КСИР пообещал нанести ответный удар после атаки США на остров Ларак
Алина КОЧНЕВА
КСИР пообещал нанести ответный удар после атаки США на остров Ларак

КСИР пообещал нанести ответный удар после атаки США на остров Ларак

Фото: REUTERS.

Американские военные атаковали иранский остров Ларак. В результате, по данным КСИР, погибли несколько человек. В числе жертв и военные, и мирные жители. КСИР пообещал ответить на удар США по острову, транслирует Al Jazeera.

Утверждается, что в Тегеране намерены "наказать" виновных в гибели людей. Точных сведений о пострадавших не поступало.

"В результате атаки на остров Ларак погибли и получили ранения ряд наших бойцов и соотечественников. На этот шаг ответят сыны исламского Ирана", - сказано в приведенном изданием заявлении КСИР.

Верховный лидер исламского государства Моджтаба Хаменеи призвал мусульманские страны объединиться в противостоянии Штатам и Израилю. Он заявил, что Вашингтон и Тель-Авив являются заклятыми врагами единства мусульман.