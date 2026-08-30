КСИР жаждет отмщения: Иран ответит США на гибель жителей после удара по острову Ларак

КСИР пообещал нанести ответный удар после атаки США на остров Ларак Фото: REUTERS.

Американские военные атаковали иранский остров Ларак. В результате, по данным КСИР, погибли несколько человек. В числе жертв и военные, и мирные жители. КСИР пообещал ответить на удар США по острову, транслирует Al Jazeera.

Утверждается, что в Тегеране намерены "наказать" виновных в гибели людей. Точных сведений о пострадавших не поступало.

"В результате атаки на остров Ларак погибли и получили ранения ряд наших бойцов и соотечественников. На этот шаг ответят сыны исламского Ирана", - сказано в приведенном изданием заявлении КСИР.

Верховный лидер исламского государства Моджтаба Хаменеи призвал мусульманские страны объединиться в противостоянии Штатам и Израилю. Он заявил, что Вашингтон и Тель-Авив являются заклятыми врагами единства мусульман.