Исландия больше не намерена вступать в ЕС: население проголосовало против

Премьер Фростадоуттир отвергла новые переговоры о вступлении Исландии в ЕС. Фото: IMAGO/Emmi Korhonen/www.imago-images.de/Global Look Press

Руководство Исландии в конце нулевых планировало поэтапно ввести страну в Евросоюз. Однако спустя несколько лет переговоры о членстве государства в ЕС были заморожены. В итоге правительство отозвало заявку на вступление. Рейкьявик и впредь не будет начинать переговоры о членстве в Евросоюзе. Так заявила премьер Исландии Криструн Фростадоуттир, транслирует телерадиокомпания RUV.

Она напомнила, что в стране прошел референдум о возобновлении переговоров о вступлении в ЕС. Большая часть населения проголосовала против. Премьер назвала серьезным делом проведение такого референдума.

"Нельзя постоянно обращаться к людям с вопросами каждые два года... Нынешнее правительство не будет продвигать эту инициативу", - констатировала Криструн Фростадоуттир.

Портал Euractiv счел отказ Исландии от возобновления переговоров о вступлении в Евросоюз серьезным ударом по планам Брюсселя. Расширение на север пока не удается, вопреки ожиданиям руководства ЕС.