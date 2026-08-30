Принц расширяет полномочия: в Лихтенштейне женщины смогут наследовать трон наравне с мужчинами

Наследный принц Лихтенштейна Алоиз скрытно расширил полномочия. Фото: IMAGO/Bert Van Den Broucke/www.imago-images.de/Global Look Press

В Лихтенштейне женщины правящей династии получат право унаследовать трон наравне с мужчинами. Это предложение кроет под собой масштабную консолидацию власти в стране. Монарх таким образом расширяет полномочия. Так заявила газета Financial Times со ссылкой на инициативу наследного принца Лихтенштейна Алоиза.

В материале сказано, что в династии теперь будет введен принцип абсолютного первородства. Так, наследником престола станет старший ребенок, будь то мальчик или девочка.

Кроме того, Алоиз сможет самостоятельно формировать состав династии, а также регламентировать использование фамилий, титулов и гербов. Помимо прочего, он, согласно поправкам, будет иметь право выносить решения о помиловании.

Тем временем в Британию возвращаются принц Гарри вместе с супругой Меган Маркл. Они проживали в США с 2020 года.