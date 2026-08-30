Лавров: Враждебные действия получают и будут получать адекватные ответы от РФ Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Министр иностранных дел России Сергей Лавров напомнил врагам РФ, что страна не приемлет диалог языком санкций и угроз. Москва будет адекватно отвечать на любые враждебные действия оппонентов. Так Сергей Лавров обозначил в статье на портале arctic.ru.

Он подчеркнул, что РФ защитит национальные интересы "всеми имеющимися средствами". При этом страна отдает предпочтение конструктивным переговорам, заверил глава МИД.

"Недружественные, враждебные действия получают и будут получать адекватные ответы, в том числе асимметричные", - указал Сергей Лавров.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Западу нужен "внешний враг" в лице России. Это позволяет Европе оправдывать рост оборонных расходов и собирать больше налогов с населения, сказал представитель Кремля.