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НовостиПолитика30 августа 2026 21:30

"Ведут дело к милитаризации": Лавров озвучил план НАТО превратить Арктику в новый фронт

Лавров заявил, что НАТО планирует превратить Арктику в новый фронт
Алина КОЧНЕВА
Лавров заявил, что НАТО планирует превратить Арктику в новый фронт

Лавров заявил, что НАТО планирует превратить Арктику в новый фронт

Фото: REUTERS.

Лидеры стран-членов НАТО намерены открыть новый фронт для сдерживания развития России. Альянс планирует агрессию в Арктике. Западные политики даже не скрывают таких намерений. На это указал глава МИД РФ Сергей Лавров в статье для портала arctic.ru.

Министр пояснил, что таким образом НАТО хочет сдержать развитие, в том числе, единомышленников России. Он отметил, что активность альянса на Крайнем Севере повышает риски инцидентов с катастрофическими последствиями.

"Страны НАТО, как и весь этот военный альянс в целом, ведут дело к милитаризации региона, созданию там очагов международной напряженности", - заключил Сергей Лавров.

Глава МИД подчеркнул, что Запад всегда имел идею "держать Россию при себе", но не в качестве равноправного партнера. Даже став членом G8, Москва не была полноценным членом организации.