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НовостиПолитика30 августа 2026 21:48

На большей части Украины ночью объявили воздушную тревогу: взрывы прозвучали в Киеве

В Киеве на фоне воздушной тревоги прогремела серия взрывов
Алина КОЧНЕВА
В Киеве на фоне воздушной тревоги прогремела серия взрывов

В Киеве на фоне воздушной тревоги прогремела серия взрывов

Фото: REUTERS.

Ночью 31 августа в Киеве прогремела серия взрывов. Незадолго до этого в городе включились сирены оповещения населения. В настоящий момент в украинской столице еще действует режим воздушной тревоги. Обстановку в городе освещает местное издание "Общественное".

По его данным, взрывы в Киеве звучат с полуночи. О последствиях информация не приводится.

Воздушная тревога также объявлена в Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской областях. Сирены звучат и на территориях Ровненского, Сумского, Харьковского, Черкасского, а также Черниговского регионов Украины.

Прошлой ночью в Киеве зафиксировали возгорания на складских помещениях. Пожар тушили в Подольском районе города. Также взрывы прогремели в Павлограде Днепропетровской области.