В Киеве горят складские помещения после объявленной воздушной атаки Фото: REUTERS.

В Киеве зафиксировано возгорание в складских помещениях. Об этом проинформировала городская военная администрация.

«В Подольском районе зафиксировано возгорание складских помещений», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

В столице Украины была объявлена воздушная тревога. Она продлилась 20 минут. Также поступали сообщения о взрывах в городе.

По данным издания «Общественное. Новости», в Павлограде Днепропетровской области зафиксированы взрывы. На территории области действует режим воздушной тревоги.

Российские военные накануне нанесли удар по стоянке топливозаправщиков и пунктам разгрузки горюче-смазочных материалов для ВСУ в порту Измаил.

Кроме этого, подразделениями ВС РФ было поражено промышленное предприятие в населенном пункте Великая Александровка. На нем выпускались разведывательно-ударные роботизированные комплексы «Лють».