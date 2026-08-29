В Киеве горят складские помещения после объявленной воздушной атаки

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В Киеве зафиксировано возгорание в складских помещениях. Об этом проинформировала городская военная администрация.
«В Подольском районе зафиксировано возгорание складских помещений», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
В столице Украины была объявлена воздушная тревога. Она продлилась 20 минут. Также поступали сообщения о взрывах в городе.
По данным издания «Общественное. Новости», в Павлограде Днепропетровской области зафиксированы взрывы. На территории области действует режим воздушной тревоги.
Российские военные накануне нанесли удар по стоянке топливозаправщиков и пунктам разгрузки горюче-смазочных материалов для ВСУ в порту Измаил.
Кроме этого, подразделениями ВС РФ было поражено промышленное предприятие в населенном пункте Великая Александровка. На нем выпускались разведывательно-ударные роботизированные комплексы «Лють».