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НовостиВ мире30 августа 2026 21:58

Ответ КСИР на атаку американцев: Иран наносит удары по судам США

Press TV узнал, что Иран выпустил ракеты в сторону судов США в Ормузском проливе
Алина КОЧНЕВА
Иран выпустил ракеты в сторону судов США в Ормузском проливе

Иран выпустил ракеты в сторону судов США в Ормузском проливе

Фото: REUTERS.

Иранские военные пообещали не оставить без реакции удары США по острову Ларак. Стало известно, что КСИР выпустил ракеты в сторону американских судов. Объекты находятся в акватории Ормузского пролива, поясняет телеканал Press TV.

"Иран выпустил ракеты в направлении американских судов", - говорится в материале. Никаких пояснений телеканал не привел.

Как заявило издание Al Jazeera, в результате атаки военных США по острову Ларак в Ормузском проливе погибли несколько человек. В числе жертв числятся как военные, так и мирные жители. Корпус стражей исламской революции вскоре после удара пообещал ответить на агрессию Соединенных Штатов. В Тегеране планируют "наказать" виновных в гибели людей. Сколько жителей пострадали при атаке, остается неизвестным.