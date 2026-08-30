Ответ КСИР на атаку американцев: Иран наносит удары по судам США

Иран выпустил ракеты в сторону судов США в Ормузском проливе Фото: REUTERS.

Иранские военные пообещали не оставить без реакции удары США по острову Ларак. Стало известно, что КСИР выпустил ракеты в сторону американских судов. Объекты находятся в акватории Ормузского пролива, поясняет телеканал Press TV.

"Иран выпустил ракеты в направлении американских судов", - говорится в материале. Никаких пояснений телеканал не привел.

Как заявило издание Al Jazeera, в результате атаки военных США по острову Ларак в Ормузском проливе погибли несколько человек. В числе жертв числятся как военные, так и мирные жители. Корпус стражей исламской революции вскоре после удара пообещал ответить на агрессию Соединенных Штатов. В Тегеране планируют "наказать" виновных в гибели людей. Сколько жителей пострадали при атаке, остается неизвестным.