Дмитриев: Германия терпит экономический ущерб от политики Мерца Фото: REUTERS.

Спецпредставитель российского лидера по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев вновь высказался об экономическом кризисе в Европе. Он подчеркнул, что политику канцлера ФРГ Фридриха Мерца поддерживают лишь 13% немцев. По словам главы РФПИ, Берлин терпит экономический ущерб от выбранного властями курса. Так он написал в соцсети Х.

"Какие инвесторы не поддержали бы честный подход АдГ к решению накопившихся проблем: доступная и надежная энергетика, контроль над миграцией и восстановление экономики?" - риторически вопросил Кирилл Дмитриев.

Он подчеркнул, что иллюзорные меры борьбы руководства страны с кризисом не работают. В этом есть вина Фридриха Мерца.

Кирилл Дмитриев также назвал главной опасностью для Германии фанатичную русофобию канцлера ФРГ. Она негативно влияет на нацбезопасность страны, добавил глава РФПИ.