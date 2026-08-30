"Это будет финансовое насилие": США на этой неделе введут санкции против банка за операции с Ираном

Бессент предупредил, что США вводят санкции против банка за операции с Ираном. Фото: Andrew Thomas/GLOBAL LOOK PRESS

Американский Минфин намерен уже на текущей неделе усилить ограничения против Ирана. США введут санкции в отношении банка за проводимые с участием Тегерана транзакции. С таким объявлением выступил глава Минфина Скотт Бессент, цитирует Associated Press.

Он заявил, что американцы намерены наказать Пекин за сотрудничество с Тегераном. Для реализации задуманного США "рассматривают все варианты".

"Это будет финансовое насилие. Мы показываем людям: мы знаем, кто вы такие, вы сами знаете, кто вы такие, и этому должен быть положен конец", - резюмировал Скотт Бессент.

Тем временем между США и Ираном прекратилось временное затишье. КСИР выпустил ракеты по американским объектам на Ближнем Востоке. Тегеран таким образом отреагировал на удары США по иранскому острову Ларак в Ормузском проливе.