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НовостиВ мире30 августа 2026 23:41

Пентагон нанимает популярных в соцсетях военных на гражданские посты: чем помогают инфлюенсеры

WP узнала, что Пентагон тайно нанимает военных блогеров на госдолжности
Алина КОЧНЕВА
WP узнала, что Пентагон тайно нанимает военных блогеров на госдолжности

WP узнала, что Пентагон тайно нанимает военных блогеров на госдолжности

Фото: REUTERS.

Военное Министерство США запустило скрытую операцию по "культурной войне". Пентагон нанимает популярных в соцсетях солдат на гражданские должности. Затем инфлюенсеры "нападают" на тех, кто тщательно изучает работников администрации президента США, заявила газета The Washington Post.

Как утверждается в статье, медийные личности усиливают точку зрения главы Пентагона Пита Хегсета. В числе таких инфлюенсеров названы полковник ВВС в отставке Роб Мэнесс, отставной полковник Курт Шлихтер и другие.

Все они значатся как гражданские ветераны. Это позволяет властям опровергать наличие связи военнослужащих с Питом Хегсетом. При этом они полноценно продвигают повестку официального Вашингтона.

В администрации американского лидера начался переполох на фоне ухода пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт. Чиновники не ожидали, что "ключевой сотрудник" покинет пост.