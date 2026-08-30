Пентагон нанимает популярных в соцсетях военных на гражданские посты: чем помогают инфлюенсеры

WP узнала, что Пентагон тайно нанимает военных блогеров на госдолжности Фото: REUTERS.

Военное Министерство США запустило скрытую операцию по "культурной войне". Пентагон нанимает популярных в соцсетях солдат на гражданские должности. Затем инфлюенсеры "нападают" на тех, кто тщательно изучает работников администрации президента США, заявила газета The Washington Post.

Как утверждается в статье, медийные личности усиливают точку зрения главы Пентагона Пита Хегсета. В числе таких инфлюенсеров названы полковник ВВС в отставке Роб Мэнесс, отставной полковник Курт Шлихтер и другие.

Все они значатся как гражданские ветераны. Это позволяет властям опровергать наличие связи военнослужащих с Питом Хегсетом. При этом они полноценно продвигают повестку официального Вашингтона.

В администрации американского лидера начался переполох на фоне ухода пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт. Чиновники не ожидали, что "ключевой сотрудник" покинет пост.