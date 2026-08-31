Пешеходные мосты разрушены, 15 человек пропали: о наводнении в парке Гранд-Каньон в США

В американском Гранд-Каньоне произошло наводнение, 15 человек пропали без вести. Фото: Thomas Frey/dpa/Global Look Press

В США десятки человек пропали без вести после ЧП в парке Гранд-Каньон. Как сообщает CBS, произошло наводнение. В результате порядка 15 человек пропали, минимум 62 посетителя - эвакуированы.

В материале отмечается, что потоки воды смыли металлические конструкции и мусор в реку Колорадо. Пешеходные мосты через Брайт-Энджел были разрушены.

Специалисты продолжают операцию по ликвидации последствий наводнения. Местные власти уведомили, что занимаются поиском информации о туристах, которые могли находиться в парке в момент ЧП.

Тем временем число жертв наводнения в Непале увеличилось до 734. По меньшей мере 16 человек погибли в Китае. Около 3000 лиц до сих пор числятся пропавшими без вести. Наводнение произошло 26 августа на границе Непала и Тибета. Причиной стало обрушение ледника в Гималаях.