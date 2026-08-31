В ГД напомнили, что неработающий пенсионер не может иметь доход ниже прожиточного минимума

Нилов: Неработающий пенсионер не может иметь доход меньше прожиточного минимума Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В России неработающим пенсионерам положены выплаты не ниже прожиточного минимума. Если это необходимо, пожилому человеку начисляют доплату. Так заявил депутат Госдумы Ярослав Нилов, пишет ТАСС.

Парламентарий напомнил, что в РФ каждый имеет право на получение пенсии при достижении определенного возраста. Если трудового стажа или коэффициентов не хватает для страховой пенсии, значит гражданин станет получать социальную пенсию по старости, добавил депутат.

"Есть общая норма, которая постоянно действует: неработающий пенсионер у нас не может иметь доход меньше прожиточного минимума", - сообщил Ярослав Нилов.

В сентябре выплаты пожилым гражданам повысят. Индексация коснется нескольких категорий пенсионеров. Она затронет тех, кому в августе исполнилось 80 лет. Выплаты также увеличат гражданам, кому в прошедшем месяце впервые была установлена инвалидность первой степени.