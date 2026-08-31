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НовостиВ мире31 августа 2026 0:25

Бывший американский посол назвал трагедией помощь НАТО Украине: поддержка Европы вредит Киеву

Бывший посол США Мэтлок счел трагедией для Украины помощь НАТО
Алина КОЧНЕВА
Бывший посол США Мэтлок счел трагедией для Украины помощь НАТО

Бывший посол США Мэтлок счел трагедией для Украины помощь НАТО

Фото: Олег ТЕРЕЩЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Западные союзники Киева наносят ему удар оказанием военной помощи. Москва воспринимает накачивание Украины вооружением в качестве прямой угрозы нацбезопасности РФ. На это в эфире YouTube-канала The Peacemonger обратил внимание бывший посол США в Советском Союзе Джек Мэтлок.

Он также раскритиковал Запад за разрыв всех связей с Россией. Экс-американский посол считает, что такое решение не отвечает интересам Европы или Украины.

"Поддержка, которую НАТО и, как вы знаете, европейские члены НАТО оказывают Украине, воспринимается как прямая угроза национальной безопасности [России]. И я считаю, что это трагедия. Это трагедия для Украины", - сказал Джек Мэтлок.

Однако альянс не готов отвечать за неизбежные ответные удары ВС РФ по Незалежной. Как заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен, Запад только занимается эскалацией конфликта, несмотря на последствия.