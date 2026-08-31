Бывший посол США Мэтлок счел трагедией для Украины помощь НАТО Фото: Олег ТЕРЕЩЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Западные союзники Киева наносят ему удар оказанием военной помощи. Москва воспринимает накачивание Украины вооружением в качестве прямой угрозы нацбезопасности РФ. На это в эфире YouTube-канала The Peacemonger обратил внимание бывший посол США в Советском Союзе Джек Мэтлок.

Он также раскритиковал Запад за разрыв всех связей с Россией. Экс-американский посол считает, что такое решение не отвечает интересам Европы или Украины.

"Поддержка, которую НАТО и, как вы знаете, европейские члены НАТО оказывают Украине, воспринимается как прямая угроза национальной безопасности [России]. И я считаю, что это трагедия. Это трагедия для Украины", - сказал Джек Мэтлок.

Однако альянс не готов отвечать за неизбежные ответные удары ВС РФ по Незалежной. Как заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен, Запад только занимается эскалацией конфликта, несмотря на последствия.